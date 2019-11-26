Инвесторы хорошо встретили крупнейшее IPO года

Вторник стал первым днем торгов акциями Alibaba в Гонконге. Фото: SIPA/Scanpix

Инвесторы хорошо приняли IPO китайского гиганта интернет-торговли Alibaba. Акции Alibaba подорожали почти на 7% в первый день торгов в Гонконге.

Компания Alibaba вернулась на домашний рынок акций. Компания привлекла 11,3 млрд долларов, что стало крупнейшим IPO этого года. До этого таким титулом обладал Uber, который вышел на Нью-Йоркскую биржу и получил при эмиссии 8 млрд долларов.