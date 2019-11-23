Подкаст с Фуадом Расуловым: стратегия для кризиса, Джанет, Microsoft и лень

Former Federal Reserve Chairman Janet Yellen speaks during a panel discussion at the American Economic Association/Allied Social Science Association (ASSA) 2019 meeting in Atlanta, Georgia, U.S., January 4, 2019. REUTERS/Christopher Aluka Berry Фото: CHRISTOPHER ALUKA BERRY

В очередной раз в конце недели ДВ обсудили с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым самые актуальные события прошедшей недели.

Что так грустно, Джанет? Бывшая глава ФРС Джанет Йеллен утверждает, что вероятность наступления кризиса столь велика, что ей самой от этого становится некомфортно. Может быть, нужно выходить из зоны комфорта?

Давай початимся. Акции компании Лень Slack упали на 10% после того, как Microsoft объявил о том, что у его сверхпопулярного сервиса… как же он там называется... В общем, у какого-то сервиса 20 миллионов пользователей. А у Slack жалкие 12 миллионов... Что не так в этом чате?

Alibaba и 12 миллиардов. Крупный и известный китайский интернет-ритейлер решил провести вторичное размещение и выпустить новые акции на биржу. Да ещё на какую – гонконгскую! - где происходят такие политические события. Ожидается, что Alibaba соберёт на этом размещении 12 миллиардов.

Ну и куда же без Дональда Трампа? Порассуждав о том, в чём связь между избранием 45-го президента США и ростом американских рынков, Фуад Расулов снова рассказал о том, какую стратегию скупки акций рекомендует использовать в кризис (кстати, когда он уже наступит, наконец?).

Об этом и другом в подкасте ниже: