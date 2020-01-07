Первые произведенные в Китае Tesla переданы покупателям

Руководитель Tesla Илон Маск радуется на новом заводе в Китае. Фото: CHINE NOUVELLE / SIPA / Scanpix

Завод Tesla в Китае, который обошелся в 2 млрд долларов, поставляет автомобили уже спустя 357 дней с начала строительства завода, установив тем самым рекорд среди производителей автомобилей по скорости запуска производства. Первые десять клиентов получили сегодня свои Model 3.