Как ведут себя биржи во время эпидемий?

Количество жертв смертельного коронавируса, превысившее отметку в 100 человек, напугало не только жителей Поднебесной и путешественников по всему миру. Судя по поведению индексов, напуганы и инвесторы. Причем, падают не только китайские акции и индексы. Снижение наблюдается по всему спектру активов, включая сырье, нефть и золото, что само по себе странно. Если учесть, что человечество и, соответственно, экономики и рынки, не впервые сталкиваются с такого рода эпидемиями, то можно попытаться понять, насколько влияние панических настроений способно обвалить биржи и ослабить экономику.