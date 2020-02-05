Акции Tesla удвоились в цене за месяц. «Медведи» в поисках виноватых

График акций компании Tesla стал сильно напоминать график Bitcoin в 2017-ом году, когда криптовалюта едва не достигла 20 000 долларов. Tesla пока только успела протестировать уровень в 1000 долларов, до достижения которого ей не хватило всего $32, а если послушать некоторых аналитиков, то даже уровень в 7000 далеко не предел. Однако ходят упорные слухи, что именно они, аналитики, на пару с рядом факторов и «виновны» в таком безудержном росте. Сегодняшняя коррекция только увеличивает сходство графика Tesla с криптовалютой.