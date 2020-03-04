Coop Pank договорился с Veriff

Глава Veriff Каарел Коткаc. Теперь Veriff будет сотрудничать с Coop Pank, который вышел на биржу в прошлом году. Фото: Андрас Кралла

С 3 марта клиенты Coop Pank могут подтверждать свою личность при помощи основанного на технологии Veriff видеорешения, сообщил банк.

По словам руководителя направления потребительского кредитования частных клиентов Coop Pank Расмуса Хейнла, банк взял курс на полную автоматизацию, в результате чего в будущем можно будет выдавать кредиты вообще без вмешательства человека.