ДВ+Клуб Инвесторов: рынки падают - что делать?

Последние две недели на мировых биржевых площадках происходит то, чего инвесторы уже давно не видели - акции стремительно падают. Что происходит, и главное - что делать?

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Такого, что происходит сегодня на бирже, мы не видели со времен последнего кризиса 2008 года. С одной стороны, ситуацию на рынках усугубляют человеческие эмоции, с другой - реальная угроза коронавируса мировой экономике. В любом случае для инвестора наступил самый сложный период, когда приходится решать, что же делать: бежать, ждать или скупать.