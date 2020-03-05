Дмитрий Фефилов • 5 марта 2020
Биржа
Только для подписчиков
ДВ+Клуб Инвесторов: рынки падают - что делать?
Последние две недели на мировых биржевых площадках происходит то, чего инвесторы уже давно не видели - акции стремительно падают. Что происходит, и главное - что делать?
Такого, что происходит сегодня на бирже, мы не видели со времен последнего кризиса 2008 года. С одной стороны, ситуацию на рынках усугубляют человеческие эмоции, с другой - реальная угроза коронавируса мировой экономике. В любом случае для инвестора наступил самый сложный период, когда приходится решать, что же делать: бежать, ждать или скупать.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!