Swedbank: мы, возможно, нарушили американские санкции

Контора Swedank на Лийвалайа Фото: Reuters/Scanpix

Swedbank опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что адвокатская контора, проводящая внутреннее расследование банка, выявила 568 сделок, которые "потенциально могли быть нарушением американских санкций". Банк также объявил, что немедленно сообщит об этом Управлению по контролю за иностранными делами США.

Как пишет Swedbank, адвокатская контора Clifford Chance проводит расследование, в ходе которого изучает всех клиентов, все транзакции и все действия банка с 2007 года по март 2019. Как только она находит какие-то сделки, которые потенциально могут быть нарушением американских санкций, она должна об этом сообщать.