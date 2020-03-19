На рынках теперь все просто падает

Вчера индексы вновь обвалились, и даже новые меры правительств не сумели убедить рынок. На фоне этой ситуации доллар крепчает, что в итоге может лишь усугубить ситуацию.

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Падают не только индексы, но и гособлигации и золото - активы, которые раньше считались «тихой гаванью» в трудные периоды. Похоже, что инвесторы просто стараются максимально уходить в наличность, продавая все возможные активы. Даже после того, как правительства и центробанки разных стран объявили о новых мерах поддержки, рынки попытались отреагировать позитивно, но вскоре вновь упали.