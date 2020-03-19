Прийт Покк • 19 марта 2020
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Swedbank: делаем всё, чтобы выполнить предписания
У Swedbank есть 8 месяцев на то, чтобы выполнить требования Финансовой инспекции. По словам главы эстонского подразделения Swedbank Олави Леппа, работа над этим идёт.
По словам председателя правления Swedbank Eesti Олави Леппа, предписание Финансовой инспекции соответствует деятельности банка на момент марта 2019 года. С тех пор, как утверждает Лепп, произошли некоторые изменения.
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