Каршеринг: литовцы завезли «итальянцев»

Итальянский автомобиль Fiat 500 в Эстонии особой популярностью никогда не пользовался. Однако в октябре именно он стал героем авторынка, одним махом увеличив свои продажи в 68 раз. Причиной взлёта стало открытие в Таллинне эстонс­кого филиала литовского каршерингового бизнеса CityBee.

До сих пор автомобиль Fiat 500 был редким гостем на дорогах Эстонии. Но теперь, когда более сотни новеньких Fiat 500 уже прибыли в Таллинн, а по утверждению литовских владельцев каршеринговой компании CityBee, это лишь первая партия, симпатичная итальянская малышка станет встречаться намного чаще. Фото: Fiat 500

Жители эстонской столицы с этим брендом уже успели познакомиться минувшим летом, когда им стали предлагать каршеринговые, то есть с поминутной оплатой, электросамокаты, украшенные надписью CityBee.