Майт Краун • 9 июня 2021 в 7:23
Биржа
Только для подписчиков
Биржа

Pro Kapital получил штраф от Финансовой инспекции

Фото: Liis Treimann

Биржевое предприятие Pro Kapital Grupp, владеющее торговым центром T1, было оштрафовано Финансовой инспекцией, поскольку вовремя не подало отчет о хозяйственной деятельности за прошлый год.

Уже 3 мая фининспекция сделала предписание Pro Kapital Grupp в отношении того, что отчёт о хозяйственной деятельности за 2020 год не был подан вовремя.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Биржа
    PRO KAPITAL GRUPP AS
    Недвижимость
    Коммерческая недвижимость
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи