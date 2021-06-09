Майт Краун • 9 июня 2021 в 7:23
Биржа
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Pro Kapital получил штраф от Финансовой инспекции
Биржевое предприятие Pro Kapital Grupp, владеющее торговым центром T1, было оштрафовано Финансовой инспекцией, поскольку вовремя не подало отчет о хозяйственной деятельности за прошлый год.
Уже 3 мая фининспекция сделала предписание Pro Kapital Grupp в отношении того, что отчёт о хозяйственной деятельности за 2020 год не был подан вовремя.
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