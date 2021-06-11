Pro Kapital нарушил условия облигаций, но кредиторы пока не будут применять санкции

Биржевая компания Pro Kapital Grupp опубликовала отчет за первый квартал, в котором отражено списание требований к дочерней компании AS Tallinna Moekombinaat, в отношении которой запущен процесс банкротства. Поэтому Pro Kapital временно не отвечает условиям, на которых компания ранее выпустила облигации.

AS Tallinna Moekombinaat управляет торговым центром T1, который был объявлен банкротом. Фото: Лийз Трейманн

26 апреля было принято решение прекратить процесс санации AS Tallinna Moekombinaat и начать производство по делу о банкротстве. По этой причине на уровне материнского предприятия AS Pro Kapital Eesti задолженность TMK была списана. Это привело к ситуации, когда материнское предприятие нарушило свои особые обязательства в отношении выпущенных им облигаций (номер облигаций ISIN: SE0013801172).