dv.ee • 13 июня 2021 в 13:24
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Virgin Orbit завершает переговоры о слиянии и выходе на биржу

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit близка к подписанию соглашения о слиянии с компанией NextGen Acquisition II, сообщает CNBC.

Фото: Gene Blevins, ZUMA Wire

Таким образом, посредством сделки SPAC (Special Purpose Acquisition Company), Брэнсон рассчитывает сделать Virgin Orbit публичной.

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