Virgin Orbit завершает переговоры о слиянии и выходе на биржу
Компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit близка к подписанию соглашения о слиянии с компанией NextGen Acquisition II, сообщает CNBC.
Таким образом, посредством сделки SPAC (Special Purpose Acquisition Company), Брэнсон рассчитывает сделать Virgin Orbit публичной.
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