Началась подписка на акции Bercman Technologies
На Таллиннской бирже накануне началась подписка на акции компании AS Bercman Technologies, которая планирует выйти на альтернативный рынок First North. Подписка завершится 22 июня в 13:00.
AS Bercman Technologies ведет деятельность в сфере безопасности дорожного движения. Компания разработала интеллектуальные пешеходные переходы, датчики которых предупреждают участников дорожного движения об опасных ситуациях. Подобные переходы уже установлены во многих крупных муниципалитетах Эстонии.
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