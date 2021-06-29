Дмитрий Фефилов • 29 июня 2021 в 13:42
Биржа
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Financial Times: прямой листинг Wise может не понравиться инвесторам
Журналист Financial Times Брайс Элдер считает, что планы эстонской платежной системы Wise выйти на Лондонскую биржу не с помощью классического первичного публичного предложения (IPO), а через прямой листинг могут привести к сокращению числа потенциальных инвесторов.
Элдер опубликовал колонку, в которой высказал мнение, что отсутствие подробного контроля и проверок, которые компании проходят в рамках классического IPO, и которых нет в случае прямого листинга, имеет свои негативные последствия.
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