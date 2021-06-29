Financial Times: прямой листинг Wise может не понравиться инвесторам

Журналист Financial Times Брайс Элдер считает, что планы эстонской платежной системы Wise выйти на Лондонскую биржу не с помощью классического первичного публичного предложения (IPO), а через прямой листинг могут привести к сокращению числа потенциальных инвесторов.

Элдер опубликовал колонку, в которой высказал мнение, что отсутствие подробного контроля и проверок, которые компании проходят в рамках классического IPO, и которых нет в случае прямого листинга, имеет свои негативные последствия.