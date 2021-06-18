Ану Лилль • dv.ee • 18 июня 2021 в 3:00
Интервью
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Основатель Wise Кристо Кяэрманн: к выходу на биржу готов

Основатель компании Wise Кристо Кяэрманн (слева)  Фото: Эйко Кинк

Кристо Кяэрманн, основатель компании Wise (бывшая TransferWise), рыночная стоимость которой оценивается в 6-7 миллиардов долларов, дал телефонное интервью журналистам Äripäev за несколько дней до выхода компании на Лондонскую фондовую биржу.

По словам Кяэрманна, он стремится к тому, чтобы расширить круг совладельцев компании за счет сотрудников и пользователей услуг Wise. С этой целью постоянным клиентам даже дарят бесплатные акции в качестве бонуса.

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