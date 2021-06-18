Основатель Wise Кристо Кяэрманн: к выходу на биржу готов

Основатель компании Wise Кристо Кяэрманн (слева) Фото: Эйко Кинк

Кристо Кяэрманн, основатель компании Wise (бывшая TransferWise), рыночная стоимость которой оценивается в 6-7 миллиардов долларов, дал телефонное интервью журналистам Äripäev за несколько дней до выхода компании на Лондонскую фондовую биржу.

По словам Кяэрманна, он стремится к тому, чтобы расширить круг совладельцев компании за счет сотрудников и пользователей услуг Wise. С этой целью постоянным клиентам даже дарят бесплатные акции в качестве бонуса.