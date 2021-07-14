Объем торгов биткоином упал до минимума с декабря 2020 года

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Объем торгов биткоином снизился до самой низкой отметки с декабря 2020 года, сообщается в еженедельном отчете аналитической компании Alameda Research, пишет РБК.

Читайте также

Шесть глобальных тенденций, на которые должен обратить внимание каждый инвестор

По состоянию на 10:10 суточный объем торгов первой криптовалютой, по данным CoinMarketCap, составлял $20,5 млрд.

В документе также сказано, что до самой низкой отметки в текущем году опустилась и волатильность биткоина из-за того, что курс цифровой монеты в последнее время находится в узком диапазоне. Аналитики отмечают, что летом 2020 года наблюдалась похожая ситуация, так как активность на ведущих спотовых криптобиржах была низкой.

13 июля стало известно, что пользователи криптобирж ежедневно выводят по 2 тыс. биткоинов на сумму свыше $66 млн на внешние кошельки. Отток криптовалюты с торговых площадок наблюдается с конца мая.