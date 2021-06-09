dv.ee • 9 июня 2021 в 5:38
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Крипто

Эксперты не исключают падение биткоина до 20 000 долларов

"Очередная плохая неделя для биткоина может стать предвестником новых неприятностей", - передает Bloomberg. Аналитики не исключают, что падение курса криптовалюты продолжится.

Фото: Benoit Tessier, Reuters/Scanpix

Биткойн упал примерно на 2% до 33000 долларов по состоянию на 11:23 утра в Гонконге, снижение курса с начала июня составляет около 10%.

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