dv.ee • 21 июля 2021 в 6:25
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Недвижимость

Arco Vara готовит эмиссию для розничных инвесторов

Совет концерна недвижимости Arco Vara утвердил предложение о выпуске 1 000 000 акций номинальной стоимостью 0,70 евро. Эмиссия рассчитана в первую очередь на розничных инвесторов, говорится в распространенном биржевом сообщении.

Член правления Arco Vara Мико-Ове Нийнемяэ.  Фото: Andras Kralla

Стоимость выпуска новых акций составляет 2,25 евро за акцию, из которых 0,70 евро - это номинальная стоимость акции и 1,55 евро - эмиссионный доход.

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