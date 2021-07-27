Акции Neste резко упали после публикации квартальных результатов
Сегодня утром акции топливной компании Neste упали на Хельсинкской фондовой бирже почти на 10% после публикации более слабых, нежели ожидалось, квартальных результатов, сообщает финское деловое издание Kauppalehti.
В течение дня произошла коррекция курса, в настоящее время снижение составляет примерно 5-6%, а цена акции колеблется немного выше 53 евро, информирует Kauppalehti.
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