dv.ee • 27 июля 2021 в 5:33
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Автомобили

Квартальные результаты Tesla превзошли прогнозы аналитиков

Накануне после закрытия фондовой биржи автомобильная компания Tesla опубликовала финансовые результаты за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков, сообщает агентство Bloomberg.

Новый автомобиль Tesla  Фото: AP/Scanpix

Объем продаж компании за квартал достиг 11,96 миллиарда долларов, передает Bloomberg.

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