Квартальные результаты Tesla превзошли прогнозы аналитиков
Накануне после закрытия фондовой биржи автомобильная компания Tesla опубликовала финансовые результаты за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков, сообщает агентство Bloomberg.
Объем продаж компании за квартал достиг 11,96 миллиарда долларов, передает Bloomberg.
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