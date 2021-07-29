dv.ee • 29 июля 2021 в 9:10
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Глава Arco Vara: результаты превзошли все ожидания

Руководитель Arco Vara AS Мико-Ове Нийнемяэ.  Фото: Andras Kralla

Прибыль концерна недвижимости Arco Vara AS за второй квартал составила 0,52 млн евро при обороте в 1,5 млн евро. Результаты за полгода показывают, что продажи выросли вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Äripäev.

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