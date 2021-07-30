Amazon прогнозирует снижение темпов роста продаж
Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon прогнозирует снижение темпов роста продаж в третьем квартале из-за ослабления в разных странах мира коронавирусных ограничений, сообщает BBC News.
Головокружительный рост продаж Amazon начинает постепенно выравниваться по мере того, как клиенты возвращаются в обычные магазины, констатирует BBC News.
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