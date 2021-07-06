dv.ee • 6 июля 2021 в 5:30
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Джефф Безос покинул пост главы Amazon

Основатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос покинул должность исполнительного директора корпорации, сообщает Русская служба Би-би-си.

Джефф Безос  Фото: JIM WATSON, AFP

Безос возглавлял компанию 27 лет - с начала июля 1994 года. Новым главой Amazon стал Энди Джасси, который ранее возглавлял подразделение Amazon Web Services.

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