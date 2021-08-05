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Акции Robinhood демонстрируют резкий рост уже два дня подряд

Накануне акции онлайн-брокера Robinhood Markets выросли на 50% до 70,39 доллара на момент закрытия Nasdaq. Рост курса в течение дня в какой-то момент достигал 82%, сообщает Financial Times.

Логотип Robinhood (иллюстративное фото) Фото: ANDREW KELLY, Reuters/Scanpix

Резкий рост курса акций Robinhood наблюдается в течение двух последних дней. Во вторник по итогам дня акции компании подорожали на 23,9%, информирует Financial Times.