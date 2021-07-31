Почему Robinhood не «выстрелил»?
В среду онлайн-брокер Robinhood вышел на биржу и в первый же день его акции обвалились. Почему IPO, которое еще год назад было одним из самых ожидаемых среди розничных инвесторов, не «выстрелило»? Объясняет эксперт по инвестированию Фуад Расулов.
Еще год назад клиентская база Robinhood росла так, словно в мире больше нет других брокеров. Этому способствовала не только возможность торговли с нулевой комиссией, но и пандемия, которая заперла инвесторов по домам, спровоцировав инвестиционный бум. Чемпион по открытию счетов, в лучшие месяцы регистрировавший по миллиону аккаунтов, лидер ритейл-сектора выходит на биржу - казалось бы, что может быть лучше? Тем не менее, акции Robinhood потеряли примерно 13% от своих пиков всего за два торговых дня. Что пошло не так?