Почему Robinhood не «выстрелил»?

В среду онлайн-брокер Robinhood вышел на биржу и в первый же день его акции обвалились. Почему IPO, которое еще год назад было одним из самых ожидаемых среди розничных инвесторов, не «выстрелило»? Объясняет эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Фото: DADO RUVIC

Еще год назад клиентская база Robinhood росла так, словно в мире больше нет других брокеров. Этому способствовала не только возможность торговли с нулевой комиссией, но и пандемия, которая заперла инвесторов по домам, спровоцировав инвестиционный бум. Чемпион по открытию счетов, в лучшие месяцы регистрировавший по миллиону аккаунтов, лидер ритейл-сектора выходит на биржу - казалось бы, что может быть лучше? Тем не менее, акции Robinhood потеряли примерно 13% от своих пиков всего за два торговых дня. Что пошло не так?