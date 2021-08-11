dv.ee • 11 августа 2021 в 6:44
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Банковское Дело

Прибыль Coop Pank за июль достигла 1,3 миллиона евро

В июле 2021 года чистая прибыль Coop Pank достигла 1,3 млн евро, объем депозитов клиентов в прошлом месяце увеличился на 2 млн евро, говорится в распространенном банком биржевом сообщении.

Контора Coop Pank в Пярну (иллюстративное фото)  Фото: Майлийс Оллино

За первые семь месяцев года банк увеличил прибыль на 105% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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