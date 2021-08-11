Прибыль Coop Pank за июль достигла 1,3 миллиона евро
В июле 2021 года чистая прибыль Coop Pank достигла 1,3 млн евро, объем депозитов клиентов в прошлом месяце увеличился на 2 млн евро, говорится в распространенном банком биржевом сообщении.
За первые семь месяцев года банк увеличил прибыль на 105% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме