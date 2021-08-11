dv.ee • 11 августа 2021 в 5:24
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Рыночная стоимость Wise превысила объем госбюджета Эстонии

Стоимость акций Wise накануне выросла более чем на 3%, тогда как рыночная капитализация компании уже приближается к отметке 14 млрд долларов - это больше, чем объем прошлогоднего бюджета Эстонии, сообщает Äripäev.

Логотип Wise (иллюстративное фото)  Фото: Reuters/Scanpix

На торгах во вторник стоимость акций Wise на Лондонской фондовой бирже увеличилась на 3,4% до 10,29 фунтов стерлингов, пишет Äripäev.

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