Рыночная стоимость Wise превысила объем госбюджета Эстонии

Стоимость акций Wise накануне выросла более чем на 3%, тогда как рыночная капитализация компании уже приближается к отметке 14 млрд долларов - это больше, чем объем прошлогоднего бюджета Эстонии, сообщает Äripäev.

Логотип Wise (иллюстративное фото) Фото: Reuters/Scanpix

На торгах во вторник стоимость акций Wise на Лондонской фондовой бирже увеличилась на 3,4% до 10,29 фунтов стерлингов, пишет Äripäev.