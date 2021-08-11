Рыночная стоимость Wise превысила объем госбюджета Эстонии
Стоимость акций Wise накануне выросла более чем на 3%, тогда как рыночная капитализация компании уже приближается к отметке 14 млрд долларов - это больше, чем объем прошлогоднего бюджета Эстонии, сообщает Äripäev.
На торгах во вторник стоимость акций Wise на Лондонской фондовой бирже увеличилась на 3,4% до 10,29 фунтов стерлингов, пишет Äripäev.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме