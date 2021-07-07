Акции Wise в первый день торгов выросли на 10%

Сегодня на лондонской бирже стартовали торги акциями эстонского компании Wise. В свой первый день на бирже акции закрылись в зеленой зоне.

Компания Wise вышла на биржу не через классический IPO, а посредством прямого листинга. Это означает, что первоначальная цена акции складывалась в рамках аукциона между продавцами и покупателями: первые являлись действующими держателями акций Wise, вторую сторону представляли инвесторы. Первоначальная цена открытия в итоге составила 8 британских фунта стерлингов за акцию.