Дмитрий Фефилов • 7 июля 2021 в 16:36
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Акции Wise в первый день торгов выросли на 10%

Сегодня на лондонской бирже стартовали торги акциями эстонского компании Wise. В свой первый день на бирже акции закрылись в зеленой зоне.

Фото: zumapress.com

Компания Wise вышла на биржу не через классический IPO, а посредством прямого листинга. Это означает, что первоначальная цена акции складывалась в рамках аукциона между продавцами и покупателями: первые являлись действующими держателями акций Wise, вторую сторону представляли инвесторы. Первоначальная цена открытия в итоге составила 8 британских фунта стерлингов за акцию.

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