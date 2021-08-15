Результаты Pro Kapital за второй квартал ухудшились, но квартиры разлетаются как горячие пирожки

Руководитель Pro Kapital Паоло Микелоцци. Фото: Andras Kralla

Во втором квартале оборот и прибыль биржевой компании Pro Kapital резко снизились из-за банкротства торгового центра T1. Меж тем предприятие активно развивает жилую недвижимость в Таллинне и соседних странах.

Оборот Pro Kapital во втором квартале составил 2,5 миллиона евро, что на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года. Операционный убыток составил 1 миллион евро, что на 990 000 евро больше, чем в прошлом году. О результатах компания сообщила в пятницу после закрытия биржи.