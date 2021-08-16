dv.ee • 16 августа 2021 в 13:04
Биржа
Только для подписчиков
Крипто

Капитализация рынка криптовалют вновь превысила 2 трлн долларов

В минувшие выходные капитализация глобального рынка криптовалют вновь превысила 2 триллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Токен Binance (иллюстративное фото)  Фото: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix

Этому способствовал рост продолжающийся курса биткоина, а также остальных криптовалют, в том числе Cardano, XRP, Dogecoin и Binance, отмечает Bloomberg.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Крипто
    Биржа
    Инвестирование
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи