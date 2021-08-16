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Капитализация рынка криптовалют вновь превысила 2 трлн долларов

В минувшие выходные капитализация глобального рынка криптовалют вновь превысила 2 триллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Токен Binance (иллюстративное фото) Фото: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix

Этому способствовал рост продолжающийся курса биткоина, а также остальных криптовалют, в том числе Cardano, XRP, Dogecoin и Binance, отмечает Bloomberg.