В ЮАР исчезли основатели криптовалютной платформы вместе с 69 тыс. биткоинов
В ЮАР пропали двое братьев, основавших платформу Africrypt для криптовалютных инвестиций. Вместе с ними исчезли 69 тысяч биткоинов, стоимость которых сегодня оценивается примерно в 2,3 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
17-летний Амир и 20-летний Раис Кейджи основали платформу Africrypt в 2019 году, обещая клиентам прибыльность до 10% в день.
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