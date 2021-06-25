В ЮАР исчезли основатели криптовалютной платформы вместе с 69 тыс. биткоинов

В ЮАР пропали двое братьев, основавших платформу Africrypt для криптовалютных инвестиций. Вместе с ними исчезли 69 тысяч биткоинов, стоимость которых сегодня оценивается примерно в 2,3 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Фото: SASCHA STEINBACH, EPA-EFE

17-летний Амир и 20-летний Раис Кейджи основали платформу Africrypt в 2019 году, обещая клиентам прибыльность до 10% в день.