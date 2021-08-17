Goldman Sachs ожидает роста курса акций Wise на 25%
Пять крупных инвестиционных банков установили сегодня целевую цену для акций Wise, три из них ожидают роста курса, два - снижения, сообщает Äripäev.
Сегодня цена акций Wise на Лондонской фондовой бирже выросла на 2,5% до 1011 пенсов (10 фунтов 11 пенсов) за акцию, информирует Äripäev.
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