dv.ee • 17 августа 2021 в 10:56
Биржа
Только для подписчиков
Инвестирование

Goldman Sachs ожидает роста курса акций Wise на 25%

Пять крупных инвестиционных банков установили сегодня целевую цену для акций Wise, три из них ожидают роста курса, два - снижения, сообщает Äripäev.

Логотип Wise  Фото: Reuters/Scanpix

Сегодня цена акций Wise на Лондонской фондовой бирже выросла на 2,5% до 1011 пенсов (10 фунтов 11 пенсов) за акцию, информирует Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Инвестирование
    Биржа
    Акции
    ИТ
    Технологии
    Великобритания
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи