Дмитрий Фефилов • 17 августа 2021 в 7:01
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LHV повысил свой прогноз на год
Благодаря хорошим показателям первого полугодия, LHV обновил свой прогноз, повысив его до 54 миллионов евро прибыли.
В связи с лучшим, чем прогнозировалось, макроэкономическим климатом и более высокой активностью клиентов, результаты LHV значительно превзошли прогнозы финансового плана, опубликованного в феврале. По этой причине финансовый план был обновлен, сообщает предприятие.
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