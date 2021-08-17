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LHV повысил свой прогноз на год

Благодаря хорошим показателям первого полугодия, LHV обновил свой прогноз, повысив его до 54 миллионов евро прибыли.

Фото: Лийз Трейманн

В связи с лучшим, чем прогнозировалось, макроэкономическим климатом и более высокой активностью клиентов, результаты LHV значительно превзошли прогнозы финансового плана, опубликованного в феврале. По этой причине финансовый план был обновлен, сообщает предприятие.