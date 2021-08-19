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    Toyota готовится сократить объемы производства на 40%

    Японская компания Toyota планирует сократить производство автомобилей по всему миру на 40% из-за глобального дефицита микрочипов, сообщает BBC News.

    Логотип Toyota (иллюстративное фото)Фото: © Toru Hanai / Reuters
    Toyota, которая является крупнейшим в мире автопроизводителем, в следующем месяце планировала выпустить почти 900 000 автомобилей, однако теперь их количество, вероятно, не превысит 540 000, передает BBC News.
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