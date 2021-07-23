Эстонский авторынок продолжает стремительный разгон

Самым востребованным электрокаром в Эстонии стал кроссовер Škoda Enyaq iV, построенный на модульной платформе MEB, разработанной концерном Volkswagen специально для электромобилей. Хотя «Эньяк» по сути является чешской версией немецкого электрокара Volkswagen ID.4, по ряду показателей он превосходит своего родственника, а по цене - дешевле. Ценник на Škoda Enyaq iV с базовой батареей, которой хватает на 340 км, стартует с 36 000 евро. За модель с дальнобойной батареей (460 км) придётся заплатить как минимум 47 000 евро. Фото: Auto100 AS