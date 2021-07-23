Виктор Филоненко • 23 июля 2021 в 9:00
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Эстонский авторынок продолжает стремительный разгон
В прошлом месяце авторегистр Эстонии пополнился 88 электрокарами, из которых 62 были новыми. Пополнение невелико числом, всего лишь 2,4% от общего количества проданных машин, но примечательно разнообразием.
Самым востребованным электрокаром в Эстонии стал кроссовер Škoda Enyaq iV, построенный на модульной платформе MEB, разработанной концерном Volkswagen специально для электромобилей. Хотя «Эньяк» по сути является чешской версией немецкого электрокара Volkswagen ID.4, по ряду показателей он превосходит своего родственника, а по цене - дешевле. Ценник на Škoda Enyaq iV с базовой батареей, которой хватает на 340 км, стартует с 36 000 евро. За модель с дальнобойной батареей (460 км) придётся заплатить как минимум 47 000 евро. Фото: Auto100 AS
В состав появившихся на дорогах Эстонии электрокаров входят: Škoda Enyaq iV (23 авто), Nissan Leaf (13), Renault Zoe (9), Tesla Model 3 (3), Audi e-Tron 55 (2), DFSK Seres 3 (2), Kia Niro (2), Porsche Taycan (2), Audi Q4 e-Tron (1), Citroёn Jumpy (1), Mercedes EQC (1), Opel Mokka (1), Peugeot 208 (1), Volkswagen ID.3 (1).
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