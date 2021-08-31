Биржа

31 августа 2021 в 11:17 Поделиться:









Ignitis значительно увеличила прибыль

Иллюстративное фото. Фото: Judita Grigelytė

Литовская энергетическая компания Ignitis Group смогла значительно увеличить прибыль в первом полугодии, пишет Äripäev.

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Прибыль до налогов, амортизации и выплаты процентов по кредитам (EBITDA) в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 168,4 миллиона евро.

Быстрый рост прибыли в основном связан с переходом на «зеленую» энергию - производственные мощности были увеличены как в Каунасе, так и в Вильнюсе, чему способствовало повышение цен на электроэнергию. Кроме того, компания выиграла от роста цен на газ.

Скорректированная чистая прибыль Ignitis увеличилась на 42,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,7 млн евро. Рентабельность собственного капитала достигла 9% по сравнению с 7,7% за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие компания планирует выплатить 43,75 миллиона евро (0,589-0,599 евро на акцию) в качестве дивидендов.