В Китае появится новая фондовая биржа

Вирус закрывает крупнейшие порты мира

Проблемы с поставками, которые сотрясают мировую торговлю уже полтора года, никуда не исчезли и этим летом. Более того, они усугубились: в Китае то и дело закрываются крупнейшие в мире порты, из-за чего увеличилась нагрузка на другие хабы, а также на авиатранспорт.