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    Крупные инвесторы и фонды: кто активно подписывался на акции Tallink

    Фото: Лийз Трейманн

    В подписке на новые акции Tallink приняли участие как известные инвесторы, так крупные акционеры и пенсионные фонды. Свою долю за последний месяц восстановил и норвежский нефтяной фонд.

    Подписка на дополнительную эмиссию акций Tallink завершилась в начале сентября. Больше всего свою долю за последний месяц увеличил крупнейший акционер Infortar - на 32 млн акций до 294,9 млн акций.
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