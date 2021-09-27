Биржа

Дмитрий Фефилов

27 сентября 2021 в 8:06 Поделиться:









Подразделение электромобилей Evergrande отменяет листинг в Шанхае

Акции подразделения электромобилей Evergrande New Energy Vehicle (NEV) упали в Гонконге после того, как компания отказалась от планов вторичного листинга на шанхайском Star Market. В начале торгов падение составляло 25%.

Фото: Hengchi

Отказ от листинга стал последним ударом для подразделения, которое когда-то имело более высокую рыночную капитализацию, чем Ford. Проблемы возникли из-за кризиса ликвидности материнской компании Evergrande, что вызывает опасения среди международных инвесторов - держатели облигаций материнской компании Evergrande по-прежнему остаются в подвешенном состоянии после того, как на прошлой неделе задолжавший девелопер пропустил платежи по своим задолженностям.