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    Подразделение электромобилей Evergrande отменяет листинг в Шанхае

    Акции подразделения электромобилей Evergrande New Energy Vehicle (NEV) упали в Гонконге после того, как компания отказалась от планов вторичного листинга на шанхайском Star Market. В начале торгов падение составляло 25%.

    Фото: Hengchi
    Отказ от листинга стал последним ударом для подразделения, которое когда-то имело более высокую рыночную капитализацию, чем Ford. Проблемы возникли из-за кризиса ликвидности материнской компании Evergrande, что вызывает опасения среди международных инвесторов - держатели облигаций материнской компании Evergrande по-прежнему остаются в подвешенном состоянии после того, как на прошлой неделе задолжавший девелопер пропустил платежи по своим задолженностям.
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