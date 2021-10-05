Начинается первичное публичное размещение акций Enefit Green

Coop Pank выпустил 90 000 новых акций

Эмитированные 90 000 акций, которые работники предприятия получили в виде опционов, будут котироваться на Таллиннской бирже вместе с другими акциями банка, следует из биржевого сообщения.

Эмитированные 90 000 акций, которые работники предприятия получили в виде опционов, будут котироваться на Таллиннской бирже вместе с другими акциями банка, следует из биржевого сообщения.