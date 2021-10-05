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    Начинается первичное публичное размещение акций Enefit Green

    Enefit Green, дочерняя компания концерна Eesti Energia по производству возобновляемой энергии, объявила о первичном публичном размещении (IPO) и начале подписки на акции.

    Руководитель компании Enefit Green Ааво Кярмас.Фото: Андрас Кралла
    Основной объем размещения Enefit Green составляет 115 миллионов евро, он состоит из эмиссии до 40 816 327 новых обыкновенных акций на сумму 100 миллионов евро и продажи до 6 122 449 существующих обыкновенных акций на сумму 15 миллионов евро, говорится в проспекте эмиссии.
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