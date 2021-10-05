Сбой в работе Facebook объяснили ошибкой в настройках
Масштабный сбой в работе социальной сети Facebook, которая более шести часов была недоступна пользователям во всем мире, был вызван ошибкой в изменении настроек магистральных маршрутизаторов, сообщает Reuters.
Сбой накануне произошел не только в работе Facebook - недоступны оказались также другие сервисы компании, такие как Instagram и WhatsApp, информирует Reuters.
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