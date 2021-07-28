dv.ee • 28 июля 2021 в 6:03
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ИТ

Технологические гиганты отчитались о рекордной квартальной прибыли

Google, Apple и Microsoft сообщили о рекордных квартальных продажах и прибыли: потребители активно обновляли свои гаджеты и пользовались облачными сервисами, работая вне офиса во время пандемии, пишет Guardian.

Логотив Microsoft (иллюстративное фото)  Фото: Reuters/Scanpix

Apple отчиталась о прибыли в размере 21,7 млрд долларов за трехмесячный период, закончившийся в июне, чему способствовали высокие продажи iPhone 12 и рост бизнеса в сфере услуг, информирует Guardian.

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