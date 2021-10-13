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    Ekspress Grupp выплатит внеочередные дивиденды

    Ekspress Grupp, акции которой котируются на Таллиннской бирже, выплатит внеочередные дивиденды. Также концерн утвердил новую дивидендную политику, которая будет действовать с 2022 года.

    Мажоритарный акционер Ekspress Grupp Ханс Х. ЛуйкФото: Лийз Трейманн
    В этом году концерн планирует выплатить 10 центов на акцию внеочередных дивидендов на общую сумму более 3 миллионов евро. Это составит 9,8% доходности с учетом вчерашней цены закрытия в 1,02 евро за акцию.
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