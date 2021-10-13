Биржа

Дмитрий Фефилов

13 октября 2021 в 7:56 Поделиться:









Ekspress Grupp выплатит внеочередные дивиденды

Ekspress Grupp, акции которой котируются на Таллиннской бирже, выплатит внеочередные дивиденды. Также концерн утвердил новую дивидендную политику, которая будет действовать с 2022 года.

Мажоритарный акционер Ekspress Grupp Ханс Х. Луйк Фото: Лийз Трейманн

В этом году концерн планирует выплатить 10 центов на акцию внеочередных дивидендов на общую сумму более 3 миллионов евро. Это составит 9,8% доходности с учетом вчерашней цены закрытия в 1,02 евро за акцию.