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    Шведский производитель аккумуляторов увеличит мощности завода в Палдиски

    Руководство шведского производителя аккумуляторов Nilar International AB объявило о намерении увеличить мощности своего завода, который будет построен в Палдиски, сообщает Äripäev.

    Шведская компания Nilar занимается производством аккумуляторов.Фото: Thomas Carlgren, Nilar
    В распространенном на Стокгольмской фондовой бирже сообщении говорится, что в конце года компания намеревалась запустить восемь производственных линий на своем нынешнем заводе в шведском городе Евле, однако теперь планы изменились, и две из этих линий будут перемещены на завод, который компания собирается построить в Эстонии, информирует Äripäev.
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