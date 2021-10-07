Шведская "дочка" Nordecon хочет оставить 75% долгов без оплаты

Фуад Расулов: акции Facebook обвалились. Что теперь?

Три крупнейшие платформы, принадлежащие Facebook (Whatsapp, Instagram, Facebook), не работали в течение нескольких часов. Такое бывало и раньше, но масштабы были гораздо скромнее.

Три крупнейшие платформы, принадлежащие Facebook (Whatsapp, Instagram, Facebook), не работали в течение нескольких часов. Такое бывало и раньше, но масштабы были гораздо скромнее.