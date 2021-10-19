Биржа

Дмитрий Фефилов

19 октября 2021 в 7:04 Поделиться:









Выручка Wise выросла на 25%

Компания денежных переводов Wise Plc сообщила сегодня, что ее выручка составила 132,8 миллиона фунтов стерлингов во втором квартале, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Zumapress, Scanpix

В годовом исчислении выручка во втором квартале увеличилась на 25%, по сравнению с первым кварталом выручка увеличилась на 8%. Компания сообщила, что оба показателя соответствуют ее ожиданиям.