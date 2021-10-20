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    Биткоин установил новый рекорд

    Фото: OZAN KOSE, Scanpix

    Биткоин на момент публикации стоит 66 019 долларов. Сегодня цена этой криптовалюты установила исторический рекорд.

    Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 14 апреля, когда биткоин стоил 64 895 долларов. Сегодня он был побит: цена достигала уровня 66 024 доллара.
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