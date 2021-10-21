Биржа

Дмитрий Фефилов

21 октября 2021 в 13:43 Поделиться:









Первый день торгов акциями Enefit Green войдет в историю местного рынка

Учитывая четырехкратную переподписку на акции Enefit Green, можно было смело ожидать в первый день торгов высокую активность инвесторов. Но, похоже, результат первого дня превзошел самые смелые ожидания.

Таллиннская биржа Фото: Лийз Трейманн

В первую минуту торгов акции Enefit Green продавались по цене 3,65 евро. Но уже на второй минуте цена пошла вниз, так в течение дня и не достигнув первоначальной отметки. Уже к концу первого часа после начала торгов акции снизились до 3,35 евро, что и стало самой низкой ценой первого дня.

В итоге цена закрытия - 3,49 евро. Это на 20% больше, чем цена, по которой инвесторы получили акции в ходе подписки на них.

Объем торгов акциями Enefit Green если и не обновил максимум Таллиннской биржи, то точно является одним из самых больших в истории местного рынка. Всего было совершено 8546 сделок, в ходе которых 3 351 831 акция поменяла своих владельцев. Оборот торгов превысил 11 731 726 евро.

Для примера, оборот торгов другой энергетической компании Ignitis, акции которой на балтийской бирже являются одними из самых ликвидных, сегодня составил 973 464 евро, что стало вторым результатом после Enefit по этому показателю.

Не обошлось без проблем

В первые несколько минут после начала торгов у многих инвесторов возникли проблемы с входом в банк LHV. Даже если кому-то и удавалось это сделать, то подать или отменить ордер не всегда получалось. У других банков, по словам некоторых инвесторов и самих банков, такой проблемы не возникало.

Страница Таллиннской биржи также в первые минуты торгов для многих оставалась недоступной. С учетом, что многие клиенты не имели доступа к своему счету в LHV банке и к странице биржи, первые минуты у них отсутствовала возможность видеть текущую цену акции, а также продавать или покупать их. Такой ситуация оставалась примерно около получаса после начала торгов. Несмотря на ожидаемый ажиотаж вокруг акций Enefit, не все оказались готовы к такой большой активности инвесторов.